Речь идет о Сергее Кострийчуке, Сергее Козыре и Виталие Войцеховском.

Сегодня трое новоизбранных народных депутатов приняли присягу в Верховной Раде - Сергей Кострийчук, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука, который зашел в парламент вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьером — министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, ЦИК установила результаты промежуточных выборов народных депутатов в округах в Херсонской и Черкасской областях и признала избранным народным депутатом в округе №197 Виталия Войцеховского от "Слуги народа", а в округе №184 - Сергея Козыря также от "Слуги народа".

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября ЦИК признал избранным народным депутатом Сергея Кострийчука, который прошел в Раду вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьером – министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в этот же день ЦИК установил результаты промежуточных выборов народных депутатов в округах в Херсонской и Черкасской областях и признала избранным народным депутатом в округе №197 Виталия Войцеховского от "Слуги народа", а в округе №184 – Сергея Козыря также от "Слуги народа".

Автор: Надя Пришляк