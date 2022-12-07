Бартош Цихоцкий напомнил, что ответственность за гибель людей лежит на Москве.

Падение ракеты в Пшеводове является результатом развязанной Россией войны в Украине, поэтому трагедия не должна отразиться на отношениях Киева и Варшавы. Трагедия лишь продемонстрировала российскую угрозу для всей Европы.

"Честно говоря, я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно - массированной ракетной атаки РФ по Украине", - отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью РБК-Украина.

Он указал, что ответственность за гибель двух человек лежит на Москве и никто не задает вопросов, тем более каких-либо "оговорок" в сторону Украины.

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"Я видел некоторые комментарии отдельных экспертов и публицистов в соцсетях по поводу их ожиданий по реакции НАТО на эту трагедию. Мне кажется, что это не совсем профессиональные комментарии. Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный", - объяснил дипломат.

Также он напомнил, что НАТО оказывает беспрецедентную помощь Украине, которая не входит в Альянс, а также наладило уникальное сотрудничество по обмену разведанными.

"Страны НАТО, большинство из которых входят в ЕС, также четко относятся к вопросу санкций против России, репараций и т.д. И потому, если кто-то разочарован ответом на этот инцидент, то, мне кажется, это не совсем корректно. Но это индивидуальные комментарии в социальных сетях. Понятно, что не все люди профессионально ознакомлены со структурой, юридическими основаниями или политическими условиями в НАТО", - подытожил Цихоцкий.

Падение ракеты в Пшеводове - что известно

15 ноября Россия устроила Украине новую волну ракетного террора. Одна из ракет упала в селе Пшеводов, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракету могли выпустить украинские силы ПВО. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается, что на польской территории упала российская ракета.

25 ноября Дуда подтвердил, что в Пшеводове упала ракета, выпущенная украинской системой ПВО в ходе контрнаступальных действий. При этом он указал, что трагический случай произошел по вине России.

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