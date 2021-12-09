Еще перед запланированной на 7 декабря встречей с президентом РФ Владимиром Путиным анонсировалось, что президент США Джо Байден проведет разговоры не только с европейскими союзниками, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем планировалось, что разговор Вашингтона с Киевом состоится сразу после видеоконференции с Кремлем. В конце концов, Байден и Зеленский смогут поговорить только 9 декабря.

Однако следует отметить, что разговор с Путиным все же проходил после разговора Байдена с лидерами европейских государств, после общения госсекретаря Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, после работы группы Пентагона и администрации Байдена с украинской стороной.

Заявление для прессы сделано российской стороной с опозданием, после американцев. Факт очень важен. Он свидетельствует о том, что в Кремле долго вымучивали нужные фразы

Сейчас может повториться подобная модель – после диалога Байден-Путин состоялся разговор Байдена с европейскими лидерами. А в четверг состоится разговор с президентом Украины.

В этом промежутке между общением с российской стороны уже появилась куцая информация, о чем договорились Байден с Путиным. И здесь следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, заявление для прессы сделано российской стороной с опозданием, после американцев. Факт очень важен. Он свидетельствует о том, что в Кремле долго вымучивали нужные фразы.

Во-вторых, в пресс-сообщении Кремля поменялась тональность. Сначала это были почти ультимативные требования, звучало – "Мы требуем", а теперь – "Мы рассматриваем необходимость…".

В любом случае информация от Путина о договоренностях о перспективах продвижения НАТО на восток скрывает в себе и тему Украины, и тему вступления Украины в НАТО, и тему размещения на территории Украины соответствующих вещей, и тему взаимодействия Украины в военно-техническом сотрудничестве с США на данном уровне и так далее. В то же время на пресс-конференции советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана также прозвучали и тема перспектив вступления в НАТО, и тема Минской платформы, и тема размещения стратегических войск в Румынии и Польше, и тема деэскалации, на которую на сегодняшний день технологически не сформирован ответ, и так далее.

Поэтому очевидно, что это повлекло за собой паузу. Все эти вещи нуждаются в технологическом трансформировании в сотрудничестве США-Украина.

Я уже не говорю, что решения, принятые накануне, касающиеся бюджетных маневров по суверенному российскому долгу и его обслуживанию, а также маневра по санкционной политике в отношении физических и юридических лиц, участвовавших в завершении "Северного потока-2", и увеличения расходов на военно-техническое сотрудничество Украины с США. Салливан говорил об этих обсуждаемых темах, но не раскрывал содержания. В диалоге Байден-Зеленского эти вещи будут "расшифрованы".

Потенциально появилась возможность возродить диалог в рамках Нормандского формата по треку безопасности и по треку освобождения военно-пленных

В целом же, сейчас Украина, прежде всего, получила определенную информационную передышку. Но эта пауза очень коротка – от нескольких недель до нескольких месяцев, не больше.

Второе – сейчас есть шанс перейти на абсолютно всех уровнях – технологическом, политическом, нормативном, правовом, военно-техническом – на новую ступень отношений с Вашингтоном и НАТО.

Третье – потенциально появилась возможность возродить диалог в рамках Нормандского формата по треку безопасности и по треку освобождения военнопленных.

Четвертое – появился шанс выйти на сбалансированную транспортировку необходимых объемов транзитного газа через ГТС Украины.

Все эти шансы нужно "закрывать" немедленно. И, думаю, по всем составляющим при разговоре с американской стороной с президентом Зеленским будут обсуждаться детали.

Однако стоит помнить, что времени очень мало. Ведь уже через несколько часов после общения Байдена с Путиным, Беларусь снова начала расшатывать ситуацию – секретарь Совета национальной безопасности Беларуси Александр Вольфович рассказал о вероятности "локальных конфликтов" на нашем северном направлении.

Роман Бессмертный, кандидат политических наук, дипломат