Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения карантина.

Появилась реакция правоохранителей и руководства партии "Слуга народа" на новое нарушение карантина нардепом Николаем Тищенко, который, по данным СМИ, устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Что говорят в полиции

По факту нарушения карантина в гостинице на Подоле полиция Киева начала уголовное производство. Как сообщает пресс-служба полиции столицы, правоохранители прибыли на место, где состоялась вечеринка. Там они общаются с руководством заведения, осматривают помещение и проводят следственные действия.

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"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Реакция "Слуги народа"

Глава партии Александр Корниенко заявил изданию "Страна", что в СН ожидают комментария от самого Тищенко.

"Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану", - сказал Корниенко.

По его словам, руководство политсилы сейчас изучает имеющуюся информацию.

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"Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиаскандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию. У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активно работающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат", - заявил партийный лидер "слуг".

Новый скандал с Тищенко: что произошло

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане гостиницы Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле отеля, где, предположительно, состоялась вечеринка.

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Автор: Юрий Годован