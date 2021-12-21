Политик советует пятому президенту Украины добиваться справедливости во всех судах.

Нардеп, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко посоветовала пятому президенту Украины Петру Порошенко, которому объявили подозрение в государственной измене, не бежать из Украины.

Об этом политик заявила в прямом эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24".

Читайте такжеПорошенко обещает вернуться в Украину в январе (видео)"Я хочу дать несколько очень важных советов. Первое: если он верит в свою правоту и если в душе и сердце у него все спокойно касательно всех этих событий, нельзя никуда уезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри ты чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома. Проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна", – подчеркнула Тимошенко.

Она считает, что добиться справедливости в украинских судах будет сложно, поэтому нужно обращаться во судебные инстанции и даже дойти до Европейского суда по правам человека.

"Я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает это. Это нужно и для него, и для страны", – подытожила Юлия Владимировна.

Подозрение Петру Порошенко

17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций.

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