Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ждет более жесткой позиции со стороны Украины по поводу режима Александра Лукашенко.
"Мы уже чувствуем поддержку украинцев. Украинцам очень близка тема Беларуси и то, что сейчас происходит. Но, конечно, со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, чем Украина может помочь Беларуси, в интервью "Украинской правде".
"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то, чтоб убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила оппозиционерка, говоря о чем будет просить украинскую власть, если приедет с визитом.
Она также отметила важную роль Украины в социальной ситуации в Беларуси сегодня, однако акцентировала, что официальному Киеву и украинцам стоит громче высказываться о происходящем в Беларуси.
"Очень много людей вынуждены были выехать из страны, и те, у кого не было визы, выезжали к вам. Украина очень тепло их принимает, всячески поддерживает, белорусская диаспора в Украине помогает тем, кто был вынужден выехать. Для нас это очень важно. Украина играет существенную роль в жизни Беларуси, и мы знаем о наших добрососедских отношениях. Но если украинское правительство, украинцы в целом будут громче высказываться о Беларуси, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, держите Беларусь на повестке дня", - добавила оппозиционерка.
Читайте такжеТихановская четко ответила на вопрос "Чей Крым?"По ее словам, несмотря на внешнее якобы затихание протестов, ситуация в Беларуси "становится все хуже, режим ведет себя абсолютно неадекватно, людей забирают, обыскивают дома".
"Поэтому задача белорусов не дать о себе забыть. Моя задача, задача моей команды все время показывать происходящее. Все время говорить: "Мы тут! Это наша боль. Вот, мы здесь! Нам плохо!" Мыслите ценностями, за которые вы ратуете - достоинство, права человека, демократия. И если они для вас имеют значение, то поддерживайте за эти ценности, помогайте Беларуси на пути к демократии в этот сложный для нас период жизни", - сказала Тихановская.
Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь из-за политических преследований.
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