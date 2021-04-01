По словам белорусской оппозиционерки, для борьбы с режимом "нужно максимальное давление", и Украина в этом вопросе "может сделать очень многое".

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ждет более жесткой позиции со стороны Украины по поводу режима Александра Лукашенко.

"Мы уже чувствуем поддержку украинцев. Украинцам очень близка тема Беларуси и то, что сейчас происходит. Но, конечно, со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, чем Украина может помочь Беларуси, в интервью "Украинской правде".

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то, чтоб убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила оппозиционерка, говоря о чем будет просить украинскую власть, если приедет с визитом.

Она также отметила важную роль Украины в социальной ситуации в Беларуси сегодня, однако акцентировала, что официальному Киеву и украинцам стоит громче высказываться о происходящем в Беларуси.

"Очень много людей вынуждены были выехать из страны, и те, у кого не было визы, выезжали к вам. Украина очень тепло их принимает, всячески поддерживает, белорусская диаспора в Украине помогает тем, кто был вынужден выехать. Для нас это очень важно. Украина играет существенную роль в жизни Беларуси, и мы знаем о наших добрососедских отношениях. Но если украинское правительство, украинцы в целом будут громче высказываться о Беларуси, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, держите Беларусь на повестке дня", - добавила оппозиционерка.

Читайте такжеТихановская четко ответила на вопрос "Чей Крым?"По ее словам, несмотря на внешнее якобы затихание протестов, ситуация в Беларуси "становится все хуже, режим ведет себя абсолютно неадекватно, людей забирают, обыскивают дома".

"Поэтому задача белорусов не дать о себе забыть. Моя задача, задача моей команды все время показывать происходящее. Все время говорить: "Мы тут! Это наша боль. Вот, мы здесь! Нам плохо!" Мыслите ценностями, за которые вы ратуете - достоинство, права человека, демократия. И если они для вас имеют значение, то поддерживайте за эти ценности, помогайте Беларуси на пути к демократии в этот сложный для нас период жизни", - сказала Тихановская.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь из-за политических преследований.

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Автор: Катерина Комолова