2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак в Верховном суде обжаловал указ президента о применении против него ограничительных мер.

Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении в госизмене "эксперту" телеканалов Медведчука (видео)Об этом говорится в сообщении Верховного суда Facebook.

В частности, 24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от депутата Козака, которым он оспаривает санкции, введенные указом президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных средств (санкций)».

В суде напомнили, что ранее в ВСУ поступали другие исковые заявления по обжалованию этого указа.

Санкции против Медведчука и его окружения: что известно

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Виталий Саенко