Депутаты обратились в КСУ относительно конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Парламентарии утверждают, что должность директора НАБУ не отнесена к должностям, назначение на которые осуществляется президентом Украины.

Народные депутаты обратились в Конституционный суд Украины с представлением о соответствии Конституции указа экс-президента Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Конституционного суда Украины и правового мониторинга.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый указ президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона", - говорится в сообщении.

Представление подписали 51 народный депутат. Они утверждают, что должность Директора НАБУ не отнесена Основным законом Украины к должностям, назначение на которые осуществляется президентом Украины.

Читайте такжеВ G7 предупредили Украину о потере поддержки в случае нарушения независимости НАБУ

"Издав оспариваемый указ, президент Украины вышел за пределы своих полномочий, исчерпывающий перечень которых определен Конституцией Украины, и нарушил установленный ч.4 ст.5 запрет на узурпацию государственной власти", - отмечается в тексте представления.

В связи с этим заявители просят КСУ открыть конституционное производство по конституционному представлению, признать конституционное производство в деле по конституционному представлению неотложным, признать указ не соответствующим Конституции Украины.

Принимать участие в конституционном производстве поручено нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3039 об увольнении Артема Сытника от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.