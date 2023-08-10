Рассмотреть это заявление планируют на следующем заседании депутатов горсовета 7 сентября.

Депутат Рудковского горсовета и сын народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук - Дмитрий Копанчук, который ранее выехал за границу и не вернулся, написал заявление на сложение своего депутатского мандата.

Об этом изданию NGL.media сообщил секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький.

Отмечается, что в Рудковском городском совете подтвердили факт получения 9 августа заявления от Дмитрия Копанчука о сложении полномочий. Рассмотреть это заявление планируют на следующем заседании депутатов горсовета 7 сентября.

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Заявление Дмитрия Копанчука было отправлено "Новой почтой", однако отправителем был указан не он, а Артем Костюченко, помощник адвоката в Хмельницком АО "Копанчук и партнеры" соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук.

Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он наслал заявление Копанчука и отметил, что его "попросили это сделать".

Выезд Дмитрия Копанчука из Украины - что известно

Ранее СМИ выяснили, что Дмитрий Копанчук более семи месяцев не посещает заседания горсовета. Он еще 1 января уехал из страны, сопровождая своего отца со второй группой инвалидности. Через месяц Владимир Копанчук вернулся в Украину, но без сына.

В то же время мать Дмитрия - депутатка от "Слуги народа" Елена Копанчук, до сих пор не предоставила никаких публичных комментариев по этому поводу.

Ранее сегодня сообщалось, что двух скандальных депутатов из франкции "Слуга народа" - Анатолия Гунько и Богдана Торохтия - лишили депутатских мандатов. Гунько объявили о подозрении во взяточничестве, а Торохтий с семьей покупал во время войны элитное жилье за границей.

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