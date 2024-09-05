Рада назначила министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлану Гринчук

До назначения Гринчук была заместителем министра энергетики.

Верховная Рада проголосовала за назначение на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за назначение Гринчук отдали голоса 246 народных депутатов.

Светлана Гринчук ранее занимала должность заместителя министра энергетики Украины. Накануне Рада проголосовала за отставку с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

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Светлана Гринчук - что о ней известно

Согласно данным на сайте Минэнерго, Гринчук имеет финансово-экономическое образование Черновицкого торгово-экономического института (Киевский национальный торгово-экономический университет) и является кандидатом экономических наук. Является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины, международных финансовых институтах, международных проектах технической помощи и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.

В 2022 году работала заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции. С 2023 года была директором Офиса поддержки реформ при Минэнерго, с 5 сентября 2023 года - заместитель министра энергетики Украины.

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