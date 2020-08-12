Скандальный судья Вовк отреагировал на объявление его в розыск

Вовк утверждает, что подозрение ему не вручали.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отреагировал на информацию о его розыске.

Накануне пресс-служба НАБУ сообщила, что Вовк и еще четыре человека объявлены в розыск по делу о попытке захвата государственной власти.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно)", - написал Вовк на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСуд решил забрать у НАБУ дело скандального судьи Вовка

Он добавил, что готов прийти на допрос, опровергнув информацию о вручении ему подозрения.

"Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер очевидно свидетельствует о нарушениях Закона со стороны НАБУ", - отметил он.

Дело Вовка: что известно

17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева, а также в Государственной судебной администрации.

Впоследствии детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти голове Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщение о подозрениях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram