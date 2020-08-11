Председателя ОАСК Вовка объявили в розыск

Антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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«НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе», - говорится в сообщении.

В антикоррупционном ведомстве уточнили, что в розыск объявлены Вовк, Владимир Келеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Сергей Остапец.

Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева, а также в Государственной судебной администрации.

Впоследствии детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти голове Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным САП, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже глава ОАСК Вовк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали сообщение о подозрениях.

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