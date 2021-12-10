Кроме того, участники боевых действий попросили Верховную Раду безотлагательно "принять закон о коллаборантах".

В Полтаве главы общественных организаций участников боевых действий и члены семей погибших требуют от депутатов горсовета созвать сессию, чтобы выразили недоверие городскому голове Александру Мамаю.

Как сообщает "Суспільне", причиной стали слова Мамая в эфире одного из украинских телеканалов о войне на Донбассе: "Мне кажется, что у нас сегодня идут боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это Соединенные штаты Америки и Россия. Очень обидно, что идет брат на брата".

За эти слова Мамай уже попал в базу "Миротворца".

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Видео с требованиями обнародовали на Facebook-странице "ГС "Координационный совет общественных организаций участников АТО".

В видеообращении участников боевых действий говорится, что такое высказывание недопустимо во время войны.

Ветераны обратились к председателю Полтавской ОГА Олегу Синегубову и председателю облсовета Александру Беленькому, чтобы те дали оценку высказываниям Мамая. И попросили Верховную Раду безотлагательно "принять закон о коллаборантах".

Протесты в Полтаве из-за слов Мамая о войне на Донбассе

Сегодня возле здания Полтавского городского совета прошла акция протеста, на которой требовали публичного извинения от Мамая за его высказывания о войне на Донбассе, а также отчетности о своих словах на внеочередной сессии горсовета.

В акции приняли участие более 50 человек.

"Это абсолютно недопустимые высказывания. Мэр Полтавы должен нести за это политическую ответственность. Я как ветеран получается являюсь представителем Соединенных Штатов (Америки – ред.), которые здесь воюют на территории Украины с Россией", – подчеркнул участник акции Андрей Батюков, передает Суспільне.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: "Позор", "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Мамай, кто твой брат?".

Они заходили в приемную Полтавского городского головы Александра Мамая, но его на месте не было.

"Я родом из Мариуполя. Впервые на такой акции. В отставку его, в отставку", – говорит участница акции Оксана Зеленская.

Справка УНИАН. Александра Мамая в третий раз избрали городским головой Полтавы. 2010 г. и 2015 г. он баллотировался от "Совести Украины".

В сентябре 2018 года депутаты Полтавского горсовета признали неудовлетворительной его работу и досрочно прекратили полномочия.

В 2020 он снова выиграл выборы: во время повторного голосования его поддержали более 51% избирателей.

Отметим, в январе 2015 года на сессии Полтавского городского совета Александр Мамай воздержался во время голосования о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

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Автор: Виктория Гордиенко