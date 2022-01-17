Судья Алексей Соколов начал заседание после перерыва в полтора часа, который был объявлен, чтобы сторона защиты ознакомилась с материалами дела.

Судебное заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в Печерском районном суде Киева возобновилось после перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Алексей Соколов начал заседание после перерывы в полтора часа, который был объявлен для того, чтобы сторона защиты ознакомилась с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, заседание суда по избранию меры пресечения Порошенко в так называемом "угольном" деле началось около 12:00.

Следователь ГБР просит суд избрать Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Избрание меры пресечения Порошенко: что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко является одним из фигурантов дела.

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Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом деле сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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