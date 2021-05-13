В данный момент на судебном заседании идет выступление стороны обвинения.

Судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении и вернул стороне защиты ходатайства о взятии на поруки народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку.

«Относительно ходатайства о взятии на поруки. Следственный судья на месте постановил: в настоящее время в удовлетворении ходатайства отказать и вернуть его стороне защиты, однако разъяснить стороне защиты, в дальнейшем, после исследования материалов о выяснении оснований для внесения указанного ходатайства, исследования материалов производства, сторона защиты не лишено права заявить это ходатайство », - заявил он.

Арест Медведчука - что известно на данный момент

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

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Автор: Константин Гончаров