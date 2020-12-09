Судья оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Януковича о его вызове на судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Экс-президент Виктор Янукович не будет принимать участия в судебном заседании по рассмотрению меры пресечения для него в деле о массовых убийствах "майдановцев".

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял следственный судья Печерского райсуда Киева Валерий Пидпалый.

Судья оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Януковича о его вызове на судебное заседание по избранию ему меры пресечения и о дистанционном участии в заседании через видеоконференцсвязь.

Следственный судья сослался на часть 6 статьи 193 Уголовного процессуального Кодекса, согласно которой процедура заочного избрания меры пресечения не предусматривает вызова подозреваемого в суд или его участие в судебном заседании дистанционно.

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Кроме того, судья отметил, что Янукович не лишен права на защиту, поскольку его интересы в суде представляют адвокаты.

После этого Пидпалый объявил перерыв в заседании на три часа, ориентировочно до 1:00 10 декабря.

Напомним, что вчера адвокаты Януковича заявляли, что их подзащитный хочет принять участие в заседании через видеоконференцсвязь.

Суд над Януковичем

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года у Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Отменяя постановление судьи Печерского райсуда Киева, апелляционный суд исходил из того, что "прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины".

Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

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Автор: Дмитрий Хилюк