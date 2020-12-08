Экс-президент обратился суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции.

Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет участвовать в суде по избранию ему меры пресечения по делу о массовых расстрелах людей на Майдане в 2014 году.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении АО "АВЕР ЛЕКС", адвокаты которого представляют интересы Януковича в суде.

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По словам адвокатов, экс-президент обратился суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции.

Отмечается, что соответствующее рассмотрение ходатайства Офиса генпрокурора состоится в 14:45 9 декабря в Печерском районном суде Киева.

"Защита Виктора Януковича также требует привлечь к участию в судебном процессе всех потерпевших... Обе стороны - и представители тогдашней власти, и представители Майдана должны быть заслушаны публично. Кроме того, что должно быть обеспечено личное участие в процессе Виктора Януковича, как уже было сделано по данному делу Святошинским райсудом в 2016 году, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие", - говорится в сообщении.

По мнению адвокатов, для раскрытия убийств на Майдане, совершенных в феврале 2014 года, наряду с участием Януковича и потерпевших необходимо публично допросить свидетелей как со стороны тогдашней власти - Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана - Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко.

Кроме того, защита считает необходимым провести допрос Давида Жвании, а также непосредственных участников стрельбы – Ивана Бубенчика, Владимира Парасюка, грузинских снайперов.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк также заявил, что защита передает суду и будет требовать публичного изучения 15 томов материалов, которые якобы подтверждают причастность к расстрелам на Майдане представителей постмайданной власти.

Дело Януковича: что известно

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

12 мая 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Также суд назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Антонина Доломанжи