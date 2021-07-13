Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по подозрению депутата в госизмене.

Суд арестовал движимое и недвижимое имущество народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Сюзанна Савчук.

По ее словам, Печерский районный суд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество народного депутата. Арест наложен в рамках расследования уголовного производства, в котором Козак подозревается в государственной измене.

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Дело Медведчука и Козака: детали

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Казаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч" (Проминь).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Он находится под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

Козак находится за пределами Украины.

7 июля суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования.

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Автор: Дмитрий Хилюк