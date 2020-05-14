Активист Стерненко заявил о вызове в СБУ для получения подозрения

Одесский активист Сергей Стерненко должен явиться в Главное следственное управление СБУ утром 18 мая.

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения уведомления о подозрении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня вызвали в СБУ для уведомления о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00, я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - написал активист.

По словам Стерненко, официально в вызове указано, что он должен прибыть в СБУ "для участия в следственных и процессуальных действиях" по делу по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году.

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году на общественного активиста Сергея Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2020 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства о нападениях в Одессе на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство по трем уголовным производствам о нападениях на Стерненко, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

Так, по одному из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. По другому уголовному производству расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. По уголовному производству по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападавшего будет предъявлено в любом случае.