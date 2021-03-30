23 февраля суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Дело осужденного общественного активиста Сергея Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд 29 марта.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Читайте такжеОПЗЖ демонстративно покинула зал Рады во время заседания по обострению на ДонбассеДело передали с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда Одессы от 23 февраля 2021 года в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука.

В составе коллегии судей – председательствующий судья Кадегроб, судьи Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Яна Ставская