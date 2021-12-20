Отставку и перевыборы президента одобряют менее 40% граждан.

Большинство украинцев поддерживают возможный роспуск Верховной Рады и Кабинета министров: 63% и 58% соответственно.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 14 по 16 декабря.

"Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета министров: 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против", - отмечают социологи.

Также, как показал опрос, четверть респондентов считают Совет национальной безопасности и обороны сильным органом, треть – слабым, треть – ни сильным, ни слабым.

Читайте такжеЗеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам – опросПрезидента сильным считают 16% опрошенных, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым.

Премьер-министра сильным считают 8% украинцев, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым.

Парламент сильным считают 6% опрошенных, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

"Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% - слабой, еще 35% - ни сильной, ни слабой. Коалицию сильной считают 11%, 44% - слабой, еще 33% - ни сильной, ни слабой", - говорится в пресс-релизе.

Украинцы выступают за роспуск Рады и Кабмина: как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов. Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

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Автор: Таня Поляковская