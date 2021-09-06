По словам вице-спикера Рады, "Слуга народа" - это срез украинского общества.

Либертарианство является основной идеологией, к которой стремится партия "Слуга народа".

Об этом заявил первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет РБК-Украина.

"Я как заходил либертарианцем, так и остаюсь, и от своих слов не открещиваюсь. Для меня важно, чтобы государство в конце концов стало государством-сервисом, чтобы каждый гражданин нашего государства имел возможность реализовать свое видение", - сказал Стефанчук.

Он отметил важность открытой рыночной экономики, а также того, чтобы каждый, кто работает в стране, мог честно платить налоги и отслеживать, как эти средства используются.

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"Я за свободный рынок земли. Не считаю, что мы должны быть в пятерке стран с вассально-феодальными отношениями, где ты не имеешь права распоряжаться своей землей. Я за свободного человека в свободной стране - это моя идеология и всегда исповедовал ее. Я являюсь человеком национал-патриотического направления", - отметил Стефанчук.

По его словам, "Слуга народа" - это срез украинского общества, то есть в партии есть люди, которые с одной стороны либертарианцы, но имеют и направление социализма.

"...мы работаем с ними. У нас есть экстралибертанцы - мы работаем и с ними. То есть мы больше тяготеем к либертарианскому центру - это о нормальном развитии рыночной экономики с честными правилами для всех", - сказал Стефанчук.

Что такое либертарианство

Либертарианство - направление политической мысли, продвигающее индивидуальную свободу та минимизацию размера государственного аппарата. Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, подчеркивая свободу выбора, добровольное объединение и индивидуальное суждение. Среди либертарианцев также есть свои левые и правые, которые по-разному смотрят, например, на право собственности.

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Автор: Александр Топчий