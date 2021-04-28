Кого именно - заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказать не смог.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров правительства на одной из внеочередных сессий. Также планируют назначить министра энергетики.

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Об этом Стефанчук сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я вам скажу так: решения будут приняты, но только тогда, когда за них проголосуют 226 народных депутатов. Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра – это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене еще одного министра", - отметил Стефанчук.

Впрочем, он не назвал фамилию и специализацию министра, которого хотят заменить.

"Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосования не предвидится. Кроме того, отмечается, что кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава не рассматривается.

Сам Степанов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которую ранее вновь распространили СМИ. Чиновник утверждает, что информация об отставке распространяется более полугода и сейчас, по его словам, эту тему активизировал нардеп с "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Я год борюсь с эпидемией и с "ковидом", а они год борются со мной. Выводы делайте сами", - резюмировал он.

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Автор: Виктория Гордиенко