Саммит пройдет в Киеве 23 августа.

Президент США Джозеф Байден не приедет в Киев на первый саммит "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Дипломат уточнил, что США на мероприятии в Киеве будет представлять член американского правительства.

"То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно. На этой неделе я неформально встретился с лидерами крымских татар – Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, замминистра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым. И мы очень глубоко по ситуации на полуострове общались", - подчеркнул Кент.

По его словам, процесс деоккупации Крыма - длительный, "это не просто начало и конец".

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"Потому что есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму. И мы вместе должны им помочь", - подчеркнул он.

Международное сообщество и дипломаты, считает Кент, не должны забывать о ситуации в Крыму. Оккупацию полуострова он назвал "уникальным моментом, когда постоянный член Совбеза ООН просто захватил территорию соседней страны".

"Крымская платформа" - что о ней известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформы по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - Межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Первый саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

Автор: Юрий Годован