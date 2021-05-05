19 марта госсекретарь США призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеВ Украину вместе с госсекретарем США Блинкеном прибудет НуландОб этом сообщается на сайте Госдепа.

Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Лондоне.

Госсекретарь выступил против газопровода "Северный поток-2".

Маас отметил важность координации повестки дня НАТО до 2030 года, выводе войск из Афганистана и поддержки Украины в условиях российской агрессии.

Также они подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество является чрезвычайно важным в условиях дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании-французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки " Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства " Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская