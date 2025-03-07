Президент США пригрозил России новыми санкциями и пошлинами.

В последние дни из-за поведения России и эскалации ее ударов по Украине усиливается "ярость" президента США Дональда Трампа, который настаивает на прекращении огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Напоминается, что в пятницу, 7 марта, Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами, чтобы Кремль согласился на прекращение огня и мирное урегулирование с Украиной.

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. России и Украине - садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Как добавили в Axios, таким образом Трамп впервые с момента вступления в должность публично угрожает России, после того как занял более мягкую позицию по отношению к Владимиру Путину, одновременно нападая на президента Украины Владимира Зеленского.

Массированный удар России по Украине 7 марта

Напомним, ночью и утром 7 марта Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Сообащлось, что россияне атаковали ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования объекты критической инфраструктуры Украины.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 34 российские ракеты и 100 беспилотников.

"Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины", - сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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