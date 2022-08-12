Проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.

Россия должна передать Украине контроль над Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции. Москва несет полную ответственность за все возможные риски ядерной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН.

Она подчеркнула, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.

"Причина этих событий всем известна - это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – отметила она.

Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.

"Решение совершенно очевидно, что Соединенные Штаты призывают РФ немедленно вывести войска с Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", - заявила представитель США.

Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от дезинформации, которая отвращает от реальности и не соответствует ей. В частности, такой дезинформацией она считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя традиционно возложил всю ответственность за угрозу ядерной катастрофы на Украину и Запад.

По его словам, Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа.

В то же время постоянный представитель КНР при ООН заявил, что Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призывает страны сесть за стол переговоров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

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