Также США укрепят восточный рубеж стран-членов НАТО дополнительными возможностями, если произойдет эскалация со стороны России.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную оборонную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Вашингтоне.

Салливан заявил, что президент США Джо Байден во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным был "прямым и откровенным".

"Он сказал прямо президенту Путину: если Россия дальше вторгнется в Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники отреагируют сильными экономическими мерами. Мы предоставим дополнительное оборонное снаряжение украинцам кроме того, что мы уже предоставляем", - подчеркнул Салливан.

Читайте такжеВ Белом доме назвали дату телефонного разговора Байдена и ЗеленскогоВместе с тем по его словам, США укрепят восточный рубеж стран-членов НАТО дополнительными возможностями, если произойдет эскалация со стороны России.

Кроме того, Байден заявил Путину, что существует другой вариант развития событий, который заключается в деэскалации и дипломатии.

Салливан добавил, что президенты США и РФ договорились, что представители обеих стран продолжат взаимодействие по вопросам, которые сегодня были обсуждены.

При этом, ранее Байден и европейские коллеги договорились, что будут сотрудничать над тем, чтобы переговоры с Россией были скоординированы с европейскими союзниками и партнерами.

"Поскольку мы следуем по дипломатическим каналам, мы также готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам", - подчеркнул Салливан и добавил, что в том числе речь идет о подготовке конкретных мер реагирования в случае обострения ситуации со стороны РФ.

"(Подготовку) конкретных решительных четких мер в ответ на российскую эскалацию, если таковые потребуются", - сказал Салливан.

Советник по нацбезопасности сообщил, что Байден взглянул в глаза Путину и сказал, что шаги, которые не были предприняты Америкой в 2014 году, теперь в США готовы осуществить.

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Они длились два часа.

Возможна эскалация на границе

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко