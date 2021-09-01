США уже предоставили Украине 55 миллионов долларов помощи на борьбу с COVID-19 и пожертвовали почти 2,2 миллиона доз вакцин от коронавирус.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи и 12,8 миллиона поддержки против COVID-19.

Как говорится в стенограмме на сайте Белого дома, об этом заявили американские чиновники во время брифинга относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В частности, США уже предоставили Украине 55 миллионов долларов помощи на борьбу с COVID-19 и пожертвовали почти 2,2 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Американский чиновник сообщил, что США намерены продолжать оказывать помощь Украине, в том числе обеспечить безопасное хранение вакцин в холодильных камерах и предоставить дополнительные 12,8 миллионов долларов помощи против COVID-19.

Также США намерены оказывать гуманитарную помощь для украинцев с востока Украины, на которых повлиял кризис из-за действий России.

"Мы рады объявить, что в этом году правительство США предоставит дополнительные 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам, которые по-прежнему нуждаются в ней", - заявил он.

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Визит Зеленского в США

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Виталий Саенко