Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Об итогах переговоров проинформировали в Белом доме.
Как сообщается, предметом разговора стала российская агрессия против Украины.
Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и повторил тезис о готовности дать ответ России.
"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - отметил он.
Также в Белом доме отметили, что во время разговора два лидера согласились "с важностью продолжения проведения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины".
Зеленский в свою очередь проинформировал, что телефонный разговор длился час.
"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности позднее", - написал он в Twitter.