Лидеры согласились с важностью продолжения проведения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об итогах переговоров проинформировали в Белом доме.

Как сообщается, предметом разговора стала российская агрессия против Украины.

Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и повторил тезис о готовности дать ответ России.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - отметил он.

Также в Белом доме отметили, что во время разговора два лидера согласились "с важностью продолжения проведения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины".

Зеленский в свою очередь проинформировал, что телефонный разговор длился час.

"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности позднее", - написал он в Twitter.