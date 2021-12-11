Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что это следствие удачного визита Владимира Зеленского в США, работы Офиса главы государства и МИД.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США де-факто приобщились к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Арестович заявил в интервью Радио Свобода.

"И самая главная новость – можно сказать, что США стали активным игроком в сфере мирного урегулирования в Украине, вооруженного конфликта в Украине. То есть, они стали этим игроком. И это следствие удачного визита президента Зеленского в США в августе этого года. Ну и потом работы Офиса, работы МИД", - отметил он.

На вопрос журналиста, возможно ли присоединение так или иначе США к "нормандскому формату", Арестович сказал, что Соединенные Штаты фактически уже присоединились.

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"Де-факто. Теперь будет найдена формула или форма, в которой это будет происходить так или иначе. И даже россияне не возражают. Если мы видим оговорки их, министра иностранных дел, их официальных лиц, то они говорят: да, мы тоже не возражаем, чтобы США и так далее", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря состоялся телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

10 декабря в интервью на телеканале "1+1" Зеленский отметил, что говорил с Байденом "о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ. Тут очень тонкий хирургический момент - как не потерять нормандский формат...".

Также Зеленский отметил: "Соединенные Штаты Америки, я думаю, будут заинтересованы в роли нормандского формата, если они в нормандском формате будут действительно что-либо важное решать, а не просто модерировать процесс или поглядывать со стороны".

По его словам, поэтому важно, чтобы они играли важную роль в переговорах по Донбассу.

По словам Зеленского, это может быть и отдельная переговорная площадка, которая может сотрудничать с "нормандской четверкой".

"Это может быть один-единственный план, когда обсуждаются вопросы на отдельной площадке, где есть присутствие Украины и, например, США и России, а некоторые очень важные вещи обсуждаются в нормандском формате", - предположил глава государства.

Автор: Виктория Токарева