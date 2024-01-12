Пенни Прицкер в частности встретилась с вице-премьером Александром Кубраковым, а также с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В Киев прибыла специальная представительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Об этом в частности сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Очень тепло поздравляем в Киеве спецпредставительницу США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и руководителей частного сектора США. Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления", - написала она.

В частности, делегация провела встречу с вице-премьером Александром Кубраковым, на которой речь шла о "практических шагах по увеличению украинского экспорта и восстановлению жизнеспособности ее экономики".

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Кроме того, Прицкер встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, о подробностях встречи сам премьер написал в Телеграмм.

"Провели встречу в Киеве со специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и американским бизнесом. Рассчитываем на участие частных компаний из США в восстановлении Украины. Обсудили возможности инвестиций и развитие государственно-частного партнерства", - написал он.

Шмыгаль отметил, что ключевой темой встречи было укрепление украинской экономики, ее краткосрочное восстановление и долгосрочное развитие, одной из основных предпосылок которого обеспечение стабильного украинского экспорта. Поэтому Украина вместе с США работает над усилением экспортных возможностей.

Кроме того, была обсуждена финансовая поддержка со стороны партнеров и основные потребности Украины на этот год.

Сегодня в Украину приехал с визитом премьер-министр Британии Риши Сунак

В рамках визита Сунака анонсирован военный пакет Украине на уровне 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и поставка крупнейшей партии БПЛА.

Кроме того, в рамках визита Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей соглашение о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долгосрочной.

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