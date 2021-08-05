В ЕС отметили, что Украина продолжает выполнять требования, которые необходимы для функционирования безвизового режима.

Европейская комиссия советует увеличить усилия в борьбе с коррупцией и организованной преступностью в рамках выполнения Украиной требованийфункционирования безвизового режима, который действует для украинских граждан с 11 июня 2017 года.

Об этом говорится в четвертом отчете Европейской комиссии относительно механизма приостановки безвизовых режимов, подготовленном для Европейского парламента и Совета ЕС.

"В целом Украина продолжает выполнять контрольные критерии визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения вопроса необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, а также в таких сферах, как борьба с коррупцией, отмыванием денег и предотвращение и борьба против организованной преступности", - говорится в рекомендациях отчета для Украины.

В частности, сказано, что необходимо прилагать усилия с целью уменьшения граждан Украины, которые нелегально находятся в страна-членах Евросоюза и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища.

Также властям Украины рекомендуется устранить возможность, когда украинские граждане имеют больше одного действительного паспорта в одно и то же время, прекратить выдавать такие "дополнительные" паспорта и отменить действие выданных паспортов.

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Кроме того, украинская власть должна повысить эффективность антикоррупционных институтов и правоохранительных органов, сосредоточивая основные усилия по борьбе с коррупцией в делах "масштабной коррупции" и "приватизации государства". Еще рекомендуется принять необходимое законодательство для Национального антикоррупционного бюро, которое устранит правовую неопределенность статуса Бюро.

В Еврокомиссии рекомендуют провести прозрачный, деполитизированный и с учетом личных достижений отбор руководителей НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) и правоохранительных органов, а также управленческого уровня прокуроров. Для этого необходимо использовать адекватные процедуры и критерии отбора, в том числе с надежной проверкой добропорядочности.

Кроме того, необходимо улучшить законодательство о деятельности АРМА относительно управления арестованными активами и принять соответствующую национальную стратегию по возврату активов. Для НАБУ и других правомочных учреждений необходимо создать условия для автономного прослушивания связи.

Еще Украине следует привести свою визовую политику к визовой политике ЕС в отношении третьих стран, из которых происходит незаконная миграция или которые представляют риски для безопасности ЕС.

Безвиз Украины и ЕС

11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать цель своей поездки.

Автор: Виталий Саенко