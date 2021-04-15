По словам главы ВР, в это время он будет проводить внеочередное заседание парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня не будет принимать участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

По словам Разумкова, он надеялся на проведение заседания СНБО в пятницу, а сегодня в 16:00 он должен проводить внеочередное заседание парламента. "В 16:00 будет наложение одного события на другое", - отметил председатель ВР.

"Я буду проводить заседание Верховной Рады, поэтому, к сожалению, меня там не будет", - сказал он.

Также Разумков отметил, что не может добавить никакой информации относительно рассмотрения вопросов на заседании СНБО, кроме тех, которые были уже обнародованы.

"Я думаю, что все дополнительные материалы, связанные с вопросами, которые будут выноситься на это заседание, раздадут, как всегда, уже непосредственно в зале", - сказал он.

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Заседание СНБО: что известно

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента будут рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации на Донбассе, второго расширенного пакета персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и кибербезопасности.

Вопрос ситуация на востоке страны обсудят тайно.

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Автор: Надя Пришляк