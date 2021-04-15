Заседание состоится под председательством Зеленского.

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля планируется детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны и рассмотрение второго расширенного пакета персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем

Читайте такжеУкраина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем - СНБООб этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что заседание состоится под председательством президента Владимира Зеленского.

Заседание СНБО 15 апреля: повестка дня

Вопрос ситуация на востоке страны обсудят тайно.

«Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», – сообщили в Офисе президента.

Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят еще один пакет санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем:

«Контрабанда, которая за десятилетия приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства».

Среди важных вопросов анонсируют обсуждение кибербезопасности. Отдельно, в разделе «Разное», будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от Зеленского.

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Автор: Катерина Шварц