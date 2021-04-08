"Слуги" решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со "своими", считает эксперт.

По инсайдерской информации, на пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от «Слуги народа», заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова, за контрабанду сигарет.

Об этом в Фейсбуке сообщил политический эксперт Виктор Таран.

По его информации, слуги решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и рассматривают на роль «жертвы» кандидатуру Холодова. Ранее журналисты «Схем» обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

«На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет», — пишет Виктор Таран.

Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.

«Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников «United Tabacco» с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии», — пишет Виктор Таран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь