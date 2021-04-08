По инсайдерской информации, на пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от «Слуги народа», заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова, за контрабанду сигарет.
Об этом в Фейсбуке сообщил политический эксперт Виктор Таран.
По его информации, слуги решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и рассматривают на роль «жертвы» кандидатуру Холодова. Ранее журналисты «Схем» обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
«На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет», — пишет Виктор Таран.
Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.
«Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников «United Tabacco» с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии», — пишет Виктор Таран.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram