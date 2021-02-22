Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттанасио и еще два человека были убиты в понедельник, 22 февраля, в результате нападения на автоколонну Организации Объединенных Наций в восточной части Конго.
Читайте такжеВ Конго протестующие подожгли здание ООН из-за бездействия миротворцев (видео)На колонну напали около 10:15 утра по киевскому времени, передает Reuters. Кортеж ООН попал в засаду недалеко от границы с Руандой, рядом с городом Гома в провинции Северное Киву.
Поначалу сообщалось, что два человека в колонне погибли, а итальянский посол получил ранения. Однако позже в министерстве иностранных дел Италии подтвердили, что посол и сопровождавший его военный полицейский убиты.
По словам дипломатических источников, третьим погибшим был водитель. Пока что неизвестно, кто стоит за атакой.
Лука Аттанасио занимал пост итальянского посла в Конго с 2019 года.
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