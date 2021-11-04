Этот вопрос может быть обсужден уже на следующей неделе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что народный депутат от "СН" Артем Дмитрук в своей позиции не всегда сходится с позицией фракции, и может быть рассмотрен вопрос о его исключении из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, будут ли исключать Дмитрука из фракции, Арахамия сообщил: "Будем определяться, я думаю, на следующей неделе, будем обсуждать вопрос".

На вопрос, придерживается ли сейчас Дмитрук линии фракции, депутат сказал: "Я считаю, что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против, просто говорят: "Я уже не с фракцией". А есть люди, которые виляют. Вот он сейчас виляет - когда-то "да", когда-то "нет". То есть, мне трудно определиться. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не имеют зеленого цвета".

Арахамия также предположил, что голоса за исключение Дмитрука из фракции найдутся.

Реакция Дмитрука

В комментарии PavlovskyNews "слуга" заявил, что ему "не совсем понятно, на каком языке разговаривает Арахамия". Он предположил, что "это язык джунглей и Арахамия там - Маугли".

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Дмитрук также заявил, что Арахамия давно не общался на улице с людьми и не пытался решить их проблемы.

"Моя идеология не менялась на протяжении этих двух лет. Мои взгляды, моё отношение и взаимодействие с людьми, моя работа на округе тоже не менялись. А вот ваши взгляды, позиции, идеология кардинально поменялись. Поэтому решение за вами. С меня "слуга народа" не выйдет никогда", - - заявил депутат.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель партии "СН" Александр Корниенко на вопрос о возможных будущих исключениях депутатов из фракции или партии отметил: "Я сейчас провожу служебное расследование. У нас исчезло заявление господина Дмитрука (вероятно, речь идет о заявлении Артема Дмитрука о вступлении в партию - УНИАН). Или это была какая-то спланированная акция, или просто юридическая такая некорректная кража. Не кража, а знаете, где-то теряются документы, мы несколько раз переезжали".

По словам Корниенко, если фракция поднимает вопрос об исключении депутата из фракции, то, как правило, его автоматически исключают и из партии.

"Как будет складываться ситуация, мне сейчас трудно спрогнозировать, но та риторика, которую проводит господин Артем, она точно уже какая-то не "Слуг народа", а других партий, в частности тех, которые названы именами тех, кто в санкциях", - добавил Корниенко.

Авторы: Юрий Годован, Таня Поляковская