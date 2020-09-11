В "Слуге народа" анонсировали заседание фракции / фото УНИАН, Инна Соколовская
Фракция "Слуга народа" в понедельник, 14 сентября, соберется на заседание фракции.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает НВ.
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Во время заседания планируется обсудить бюджет на 2021 год, но также будут поднят вопрос и кадровых изменений.
"В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок - очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели его обсудить на фракции обсудить", - отметила Кравчук.
Возможность отставки Кабмина
- Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью.
- Первый замглавы ВР Руслан Стефанчук отметил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Кадровые решения будут приниматься после того, как Кабмин предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что, по некоторой информации, министр экономики Игорь Петрашко "уже собирает свои вещи".
- Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.
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