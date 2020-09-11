Заседание фракции "Слуга народа" запланировано на 14 сентября.

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 14 сентября, соберется на заседание фракции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает НВ.

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Во время заседания планируется обсудить бюджет на 2021 год, но также будут поднят вопрос и кадровых изменений.

"В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок - очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели его обсудить на фракции обсудить", - отметила Кравчук.

Возможность отставки Кабмина

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью.

Первый замглавы ВР Руслан Стефанчук отметил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Кадровые решения будут приниматься после того, как Кабмин предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что, по некоторой информации, министр экономики Игорь Петрашко "уже собирает свои вещи".

Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

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Автор: Александр Топчий