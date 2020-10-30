Указом рекомендовано решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение парламента проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года «О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству», которым ввел в действие решение, принятое на срочном заседании СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству Кабмин должен безотлагательно принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в информационно-телекоммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для исполнения полномочий.

Также рекомендовано решить вопрос о подготовке и внесении на рассмотрение парламента проекта закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен президентом как неотложный.

Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.

Напомним, Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за ударов, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине.

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Cкандальное решение КСУ о декларациях: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

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Автор: Денис Прядко