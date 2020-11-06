Разумков поручил профильному комитету провести повторный конкурс кандидатов на должность судьи КСУ.

Верховная Рада не поддержала ни одну из кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины (КСУ).

Читайте такжеЗавтра Рада может рассмотреть назначение двух судей КСУ по своей квотеКак передает корреспондент УНИАН, на голосование выносились четыре кандидатуры.

При рейтинговом голосовании на должность судьи КСУ кандидатуру Юрия Павленко (предложила фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») поддержали 154 народных депутата, кандидатуру Ольги Боднар-Петровской (предложила фракция «Батькивщина») - 126, кандидатуру Николая Сирого (предложила фракция «Европейская солидарность») - 97, кандидатуру Натальи Денисенко (предложила фракция «Голос») - 38.

После рейтингового голосования в сессионном зале для назначения на должность судьи КСУ была вынесена кандидатура Юрия Павленко, поскольку она набрала больше всего голосов. За его кандидатуру проголосовали только 100 народных депутатов (при необходимом минимуме 226).

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал поручение профильному комитету провести повторный конкурс на должность судьи КСУ.

Скандал вокруг КСУ

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Автор: Надя Пришляк