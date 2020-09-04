Разумков отказался ставить на переголосование данный проект закона.

В Верховной Раде возник скандал из-за голосования депутатом из фракции "Слуга народа" карточкой депутата из "Оппозиционного платформы - За жизнь" за выход из соглашения о сотрудничестве с государствами-участниками СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время голосования за проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании использования и развития межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки" на табло высветилось, что один депутат из "ОПЗЖ" проголосовал за выход из соглашения.

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После этого в зале поднялся шум.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, обращаясь к народному депутату Александру Мариковскому (фракция "Слуга народа"), спросил:

"Когда вы переехали во фракцию" ОПЗЖ? "

С этого стало понятно, что именно он проголосовал за депутата из фракции "ОПЗЖ".

На возгласы депутатов, чтобы переголосовать данное решение, которое не было поддержано в парламенте, Разумков ответил:

"Мы ничего не переголосовали и не будем переголосовывать".

Он сообщил, что народный депутат из фракции "ОПЗЖ" Наталья Королевская не голосовала, а голосовала ее карта.

"Это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно, потому что наши народные депутаты очень любят перемещаться по залу, иногда приземляться не там, где нужно. И случайно человек не сменил карточку одну на другую (речь идет о том, что Мариковский вместо того, чтобы вложить свою карточку для голосования, проголосовал там, где была карточка Королевской - УНИАН), - отметил Разумков.

После этого он посоветовал Королевской написать заявление о том, что она не голосовала за данный вопрос.

Кроме того, он обратился к народным депутатам с просьбой, когда они выходят из сессионного зала, забирать с собой карточки для голосования.

Что было раньше в Раде

Сегодня Верховная Рада не поддержала законопроект о выходе из соглашения с СНГ.

За него проголосовали только 223 народных депутата (при необходимых минимум 226).

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Автор: Надя Пришляк