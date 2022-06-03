Уже осенью жители Европы почувствуют на себе экономические потери – из-за роста цен на газ и нефть подорожают коммунальные услуги и продукты питания.

Чем дольше затягивается война в Украине, тем меньше европейские политики будут готовы к продлению санкций, поэтому сегодня очень важна работа украинской дипломатии по стимулированию западных партнеров к более решительным действиям. Такое мнение в прямом эфире хмельницкого телеканала "ТВ7+" высказал народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

"Не стоит недооценивать введение частичного эмбарго на нефть, ведь это позитивный сигнал для Украины. Однако на будущее для нашей дипломатии остается еще широкий спектр работы над усилением санкций: в формате сотрудничества с партнерами и призыва к более решительным действиям. Ведь чем дольше затягивается война в Украине, тем меньше европейские политики будут готовы к продлению санкций. Европа будет подталкивать нас к мирным переговорам или даже больше - поступкам. Но после ужасов, которые мы пережили, речи об "умиротворении" не может быть. Наши партнеры для достижения мира в цивилизованном мире должны понять - страдать придется, и придется потерпеть от этого страдания. Иначе нам не одолеть агрессора, потому что он понимает исключительно язык силы", - отметил Сергей Лабазюк.

Вместе с тем, по словам народного депутата, на сегодня остается под вопросом, насколько быстро Европа может стать действительно энергетически независимой от российских энергоносителей, потому что на этот процесс влияет много факторов.

"Европе быстро отказаться от импорта нефти невозможно. Ведь нужно время для поиска и налаживания новых логистических путей, наращивания мощностей собственных и зарубежных заводов, развитие альтернативных видов топлива (биогаз, биоэтанол, биометан и др.). Европа уже чувствует экономические потери, а впереди еще осень и отопительный сезон. Рост цены газа и нефти будет тянуть за собой не только подорожание коммунальных услуг, но и продуктов питания", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, Совет ЕС официально утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси. В частности, запрещается закупка, импорт или перевозка сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской нефти продлится от 6 месяцев для сырой нефти и до 8 месяцев для других нефтепродуктов.

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