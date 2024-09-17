Литовская делегация во главе с главой МИД Ландсбергисом, которая также присутствовала на встрече, "не пыталась поддержать польского министра", сообщил журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал на повышенных тонах и практически поссорился с главой польского МИДа Радославом Сикорским во время его визита в Киев. Об этом сообщил журналист польского издания Onet Витольд Юраш.

По его словам, польская делегация была "удивлена ​​стилем общения" президента Украины на встрече.

Юраш утверждает, что Зеленский якобы обвинил польскую сторону в недостаточной поддержке Киева на переговорах о вступлении в ЕС. Сикорский ответил ему, что "у Польши этот процесс занял 10 лет и предлагаемые Киевом сроки нереальны". Зеленский также возмутился, что Польша не предоставляет достаточно военной техники и не сбивает российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины.

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"По свидетельству участников разговора, атмосфера в какой-то момент была настолько напряжённой, что можно было говорить о скандале", - отмечает Юраш.

Литовская делегация во главе с главой МИД Ландсбергисом, которая также присутствовала на встрече, "не пыталась поддержать польского министра".

Высказывания Сикорского об Украине

По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, Варшава касаемо исторических споров не выдвигает Украине чрезмерных требований. Он убежден, что рано "оставлять историю историкам", так как захоронение погибших во время "этнических чисток" на Волыни является христианским долгом, но в этой ситуации нет места политическим спекуляциям.

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