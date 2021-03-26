Предлагаемый законопроект вводит ответственность за распространение изображений территории Украины без Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

В Украине хотят ввести штрафы за изображение территории государства без оккупированных территорий.

Соответствующий законопроект №5166 рекомендует принять Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики, сообщается на сайте Рады.

"Вводится ответственность за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без временно оккупированных территорий в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе и тому подобное", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За нарушение предлагается наказывать штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан - сейчас это 85 тыс. - 170 тыс. грн.

Читайте такжеЮридически ничтожный: МИД отреагировал на указ Путина о лишении украинцев земли в КрымуКроме того, предлагаемый закон предусматривает:

уголовную ответственность для отдельных категорий лиц за публичное прямое или опосредованное признание законности оккупации некоторых территорий Украины Российской Федерацией, отрицание государственного суверенитета Украины, за участие в торжественных публичных мероприятиях, связанных с празднованием официальных государственных праздников на территории РФ и публичных мероприятиях оккупационной власти;

ответственность за нарушение отдельными категориями лиц (национальными публичными деятелями, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления) запретов и ограничений на установление связей и взаимодействие с оккупационными властями, органами государственной власти и местного самоуправления РФ;

уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых на временно оккупированной территории;

уголовную ответственность за незаконное лишение права собственности на имущество физических и юридических лиц на временно оккупированной территории;

уголовную ответственность за отрицание трех геноцидов на территории Украины в ХХ веке, а именно Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста и депортации из Крыма крымских татар в 1944 году.

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Автор: Катерина Комолова