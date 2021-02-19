Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила премьер-министру Денису Шмыгалю извиниться за провал старта вакцинации от коронавируса.

Об этом она заявила в ходе Часа вопросов к правительству, пишут "Новости Донбасса".Читайте такжеЧас вопросов к Кабмину и вакцинация украинцев: каким будет заседание Рады 19 февраля

Шмыгаль вопрос политика проигнорировал, он заявил, что задержка с началом вакцинации от COVID-19 не повлияет на кампанию по вакцинации в целом.

"О причинах задержки (поставок вакцины в Украину - УНИАН) неоднократно рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов. Они действительно имеют место. Многие страны, в том числе и страны ЕС, столкнулись с новой проблемой - смещение сроков поставок вакцин. Уверен, что смещенные сроки существенно не повлияют на кампанию по вакцинации, и она начнется в ближайшее время", - сказал премьер, слова которого передает корреспондент УНИАН.

Провал старта вакцинации в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfize/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине проходят регистрацию три вакцины: 10 февраля было подано заявление на регистрацию вакцины китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech, 15 февраля - вакцины Oxford/AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, 16 февраля - вакцины Pfizer/BioNTech, которую разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

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Авторы: Ольга Робейко, Леся Лещенко