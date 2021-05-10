Кабмин 28 апреля прекратил полномочия Коболева и членов набсовета "Нафтогаза".

Увольнение главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и отстранение набсовета компании не повлияло на переговоры с международными партнерами Украины.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - отметил премьер.

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Он подчеркнул, что западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - уточнил глава правительства.

Отставка Коболева

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко. Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию. Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.

30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.

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Автор: Юрий Годован