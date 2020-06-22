«Царев теперь не один»: Шмыгаль оконфузился с датой начала Второй мировой для украинцев

Среди других в дискуссию в комментариях под постом премьера вмешался экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook сообщил, что 21 июня для украинцев началась Вторая мировая война, и вызвал волну возмущения пользователей в соцсетях.

«В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это ужасающие цифры», - говорится в посте Шмыгаля.

В комментариях пользователи массово исправляют премьер-министра, что Вторая мировая на территории Украины началась гораздо раньше – а именно в сентябре 1939 года.

"Западную Украину бомбили в 39-м если это не начало войны, то что такое война?", - написал пользователь Андрей Андруневич.

"Значительно раньше война в Украину пришла, великий вы наш...", - написал Виктор Черевко.

Другой пользователь Олег Петриченко вспомнил еще финскую войну, которую в 1939 году развязала СССР и на которую массово мобилизовали украинцев.

"Что?! В мой дом Вторая мировая война ворвалась в 1939 году, когда моего прадеда отправили оккупировать Финляндию", - написал он.

«То в вашу голову как советская пропаганда ворвалась, так сейчас там и находится. Сейчас даже школьники знают, когда началась Вторая мировая», - возмутился журналист Дмитрий Хилюк.

Среди других в дискуссию в комментариях вмешался экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Не в этот день! В сентябре 1939 началась Вторая мировая и для украинцев тоже", - написал он.

"Какой позор! У вас помощники-секретари историю учили? В украинские жилища вторая мировая ворвалась в сентябре 39. И советская власть, и немецкая - для украинского народа всегда была оккупационной", - возмутилась в комментариях народный депутат Соломия Бобровская.

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал, что сегодня началась Вторая мировая война... Все же - какой это позор, шизофрения и невежество быть премьером страны, в часть которой война пришла еще в сентябре 1939. Особенно в родной Шмигалю Львов. Царев теперь не один", - добавила она уже на собственной странице в Facebook.

Напомним, 1 сентября 1939 года Германия, а 17 сентября 1939 Советский Союз напали на Польшу и нынешние территории Западной Украины, которые были в ее составе.

Дата 22 июня 1941 года в советское время популяризировалась как “день начала Великой отечественной войны”.

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