В "Слуге народа" собирают подписи об отставке Бабака с должности председателя комитета по вопросам образования

По словам народного депутата, основанием стало решение комитета не поддерживать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Во фракции «Слуга народа» собирают подписи за отставку Сергея Бабака с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Гео Лерос на заседании парламента.

По его словам, подписи собирает народный депутат Николай Тищенко (фракция «Слуга народа»).

«Представитель «Велюра» (именно Тищенко связывают с киевским рестораном «Велюр» - УНИАН) в парламенте собирает подписи за отставку председателя комитета Бабака из-за того, что отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования», - сказал Лерос.

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Он призвал представителей фракции «Слуга народа» не подписаваться за отставку Бабака и не поддерживать кандидатуру Шкарлета.

Также Лерос сказал, что эта кандидатура возникла как договоренность с ректорами киевских высших учебных заведений, и с этой кандидатурой связывается «понятие коррупции». «Ибо ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на местных выборах - в мэры Киева. Вот это и есть весь «договорняк» этой истории», - сказал депутат.

В то же время Бабак во время выступления с репликой на заседании парламента сказал, что действительно собирались подписи, «но не очень понимаю, за что - возможно, за то, что комитет вчера вынес такое решение, может, за то, что я являюсь сторонником сохранения ВНО, но может, за то, что я делаю постепенные шаги для того, чтобы наше образование было более качественным и приблизилось к международным стандартам, наконец».

Он отметил, что, если есть желание и кто-то думает, что он недостоин быть главой комитета, то пусть депутаты выносят проект постановления об освобождении от должности в сессионный зал и голосуют.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Шкарлета министром образования и науки (№ 3675).

По словам народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа"), у членов профильного комитета возникли вопросы о якобы наличии плагиата в его диссертации и относительно его "политической ангажированности" из информацию СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

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