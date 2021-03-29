Сначала его, вероятно, вызвали на допрос.

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела Семена Семенченко - экс-командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского с позывным "Гал".

Читайте такжеРаспределение "частной армии": один из фигурантов дела о нелегальной "ЧВК " прокомментировал обвиненияОб этом сообщает "24 канал"со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сначала Виногродского, вероятно, вызвали на допрос. В Печерском суде Киева 29 марта ему избирают меру пресечения.

О задержании Виногродского на своих страницах в Facebook сообщали также командир батальона ОУН Николай Коханивский и активист Юрий Хорт.

Хорт писал, что сегодня на 10 утра Виногродского вызвали на допрос в СБУ, а на 15:30 был назначен суд. О суде сообщил и Коханивский.

"Друга Гала уже привезли в суд, суд еще не начался. Степан Хмара как поручитель с боем прошел в зал суда, меня же пока не пускают, ссылаются на карантин, но обещают пустить, как начнется заседание, потому что мы поручители", - добавил Коханивский.

Дело Семенченко

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Автор: Катерина Комолова