Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела Семена Семенченко - экс-командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского с позывным "Гал".
Читайте такжеРаспределение "частной армии": один из фигурантов дела о нелегальной "ЧВК " прокомментировал обвиненияОб этом сообщает "24 канал"со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сначала Виногродского, вероятно, вызвали на допрос. В Печерском суде Киева 29 марта ему избирают меру пресечения.
О задержании Виногродского на своих страницах в Facebook сообщали также командир батальона ОУН Николай Коханивский и активист Юрий Хорт.
Хорт писал, что сегодня на 10 утра Виногродского вызвали на допрос в СБУ, а на 15:30 был назначен суд. О суде сообщил и Коханивский.
"Друга Гала уже привезли в суд, суд еще не начался. Степан Хмара как поручитель с боем прошел в зал суда, меня же пока не пускают, ссылаются на карантин, но обещают пустить, как начнется заседание, потому что мы поручители", - добавил Коханивский.
Дело Семенченко
- 24 марта Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". В организации группировки подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- По информации СБУ, деятельность "ЧВК" была направлена на совершение тяжелых преступлений, в частности, против нацбезопасности Украины.
- Подозреваемым избрали меры пресечения. Шевченко взяли под стражу до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. Семенченко будут держать в СИЗО два месяца, и права внести залог у него нет.
- Других фигурантов, в частности, Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко отправили под круглосуточный домашний арест.
- После избрания меры пресечения Семенченко госпитализировали.
- В 2017 году Виногродского уже задерживали по подозрению в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины.
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